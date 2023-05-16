العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية" بنادى سينما المرأة (صور)

وسط حضور جماهيري كبير، أقيمت مساء اليوم الإثنين فعاليات نادي سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث أقام النادي العرض الأول لفيلم أصل الحكاية من إنتاج المركز القومي للسينما، وإخراج الدكتورة سهام عبد المنعم، وتصوير الدكتور محسن أحمد.

من جانبها، أشارت المونتيرة منار حسني، خلال الندوة التي أعقبت عرض الفيلم والتي أدارها الكاتب الصحفي سيد محمود، أن فن الجداريات والمنحوتات يحتاج إلى عدة أفلام وليس فيلم واحد، كما وعدت جمهور الحضور بعمل العديد من الأفلام التي تتناول الفنون الخاصة بالتصوف الفني والجداريات التي تخصص فيها الدكتور محمد شاكر.

كما تحدث الدكتور سمير غريب عن تفرد الفنان محمد شاكر بمنحوتات الفخار واستخدام الخامات مثل الزجاج وأعمال الفسيفساء، كما أعرب الدكتور محمد شاكر عن شكره الكبير للمركز القومي للسينما وذلك في كلمته الذي تحدث فيها مع الجمهور، وتحدثت المخرجة سهام عبد المنعم عن سعادتها بمشاركة مدير التصوير الكبير لها بالفيلم الذي أضاف له الكثير.

يذكر أن الفيلم تدور أحداثه عن الفنان التشكيلي المبدع الدكتور محمد شاكر العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، وهو فنان مبدع وله إبداعاتة الفنية من تصوير زيتي لجداريات وأعمال فسيفساء ولوحات من المخلفات المهملة كولاج، وقدم متحفه الخاص المكون من ٤ شقق تحتوي على أعمال فنية مختلفة هدية للدولة تحت رعاية مكتبة الإسكندرية، كما يحتوي هذا المتحف على كتب وشهادات التقدير والأوسمة التى حصل عليها، وكذلك رسائل الدكتوراة والماجستير التي أشرف عليها، وعرض مصور لكل أعماله الجدارية في كثير من المحافظات، وكذلك أعمالة المتنوعة في كثير من البلدان.

وعن المخرجة سهام عبد المنعمـ هي خريجة معهد السينما، وأستاذ سابق في أكاديمية الفنون، وعملت أستاذًا بجامعة عفت في السعودية، وقامت بالتدريس في الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وأخرجت أكثر من ٣٠ عملًا تسجيليًا لمؤسسة الإنتاج الخليجي بالكويت لبرنامج عالم سمسم.

كما أخرجت العديد من أفلام الرسوم المتحركة، وحازت على جائزة الإخراج في مهرجان الأفلام التسجيلية عن فيلم "الأرقام رسوم متحركة" أول فيلم تعلمي للطفل، وأخرجت العديد من أفلام الرسوم المتحركة للتلفزيون والمركز القومي للسينما، منهم فيلم البلدوزر عن القضية الفلسطينة.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، وتحت إشراف فني للناقدة السينمائية أماني سمير.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجانًا للجمهور، والدعوة عامة لحضور فعاليات النادي.

العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية" بنادى سينما المرأة

العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية" بنادى سينما المرأة

العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية" بنادى سينما المرأة

العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية" بنادى سينما المرأة

العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية" بنادى سينما المرأة

العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية" بنادى سينما المرأة

العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية" بنادى سينما المرأة

العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية" بنادى سينما المرأة

العرض الأول لفيلم "أصل الحكاية" بنادى سينما المرأة