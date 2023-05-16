خطر داهم.. إزالة مبنى في حملة مكبرة بدمياط

قاد المحاسب حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة مكبرة لإزالة المباني ذات الخطورة الداهمة، برئاسة عبد الخالق فرج نائب مجلس المدينة لقطاع جنوب، بحضور ناني بحيري مدير المشروعات بمجلس المدينة في إطار الحرص الدائم بالمتابعة المستمرة علي تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة حفاظاً علي سلامة المواطنين والمارة.

تم تنفيذ إزالة عقار يمثل خطورة داهمة علي مساحة 80م تقريباً وذلك بمنطقة الشرباصي بنطاق حي أول قطاع جنوب وذلك خلال اللجان المشكلة في ذلك الصدد وسرعة التعامل الفوري معها.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إزالة حالتي تعدي على أملاك الدوله خلال اليوم وأمس تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل و جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية بمركز ومدينة دمياط ضمن حملات الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى.

أضافت محافظ دمياط أنه إجمالي ما تم إزالة حتى الآن، 215 حالة تعدى بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة وذلك بمساحة اجمالية ٢٦٤٠٢ م٢، مؤكدة استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

ووجهت محافظ دمياط تعليمات شديدة اللهجه لكافة رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدى فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

تابعت محافظ دمياط آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بمرحلتها الأولى والتى تجرى بعدد ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد ،حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى قطاعات المرافق والخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية.

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع القطاعات من مرافق ومنشآت خدمية ورصف طرق بقرى المركز وكذا الأعمال النهائية ببعض القرى وكذلك موقف توصيل المرافق بمشروع سكن كريم بتفتيش ثان.

فى السياق ناقشت المحافظ سُبل الدفع بالأعمال الجارية بتلك المشروعات، و آليات تخطى اى معوقات قد تبطئ نسب التنفيذ من خلال وضع حلول مناسبة.