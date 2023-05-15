الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسامة خضر: لا أمان ولا استقرار بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية

احتفالية السفارة
احتفالية السفارة

أعرب مساعد وزير الخارجية السفير أسامة خضر مدير إدارة شئون فلسطين، اليوم الاثنين، عن أهمية إحياء ذكرى النكبة لتجديد مناصرة وإسناد القضية الفلسطينية التي شغلت وعي ووجدان الأمة العربية باعتبارها قضية العرب المركزية وفي قلبها القدس الشريف.

وأكد خضر خلال كلمته في فعالية السفارة الفلسطينية بالقاهرة للاحتفال بالذكري الـ75 للنكبة الفلسطينية، أن القضية الفلسطينية تمثل أحد المحددات الأساسية للاستقرار والأمن في المنطقة فلا أمان ولا استقرار دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة والنماء على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين حلا عادلا.

وشدد خضر على استمرار مصر في جهودها لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدبلوماسية والدولية وعلى كافة المستويات إدراكا منها لمسئوليتها تجاه أشقائها العرب وفلسطين بشكل خاص، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس التي ستبقى صامدة صمود جدرانها العتيقة على مر التاريخ .

السفارة الفلسطينية تنظم فعالية لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية الـ75

ونظمت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، مساء اليوم الإثنين، فعالية إحياء الذكرى الـ75 عامًا للنكبة الفلسطينية.

وانطلقت الفعالية الخاصة بذكرى النكبة تحت عنوان: "النكبة جريمة مستمرة.. والعودة حق"، بحضور عدد من الساسة الفلسطينيين والمصريين وممثلين عن وزارة الخارجية المصرية.

ويصادف اليوم، الذكرى الـ75 على النكبة الفلسطينية وتشريد وتهجير الآلاف من الفلسطينيين، ويحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة على أمل العودة مرة أخرى لديارهم وأرضهم.

السفير الفلسطيني يشكر القاهرة علي دعمها الكامل لفلسطين

وقدم السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، مساء اليوم الإثنين، لمصر الشقيقة الكبرى رئيسًا وحكومة وشعبًا والخارجية المصرية والدبلوماسية المصرية النشطة، خالص الشكر ووافر الامتنان لكل ما يقدمونه من دعم سياسي واقتصادي ومادي ومعنوي المستمر لكفاح الشعب الفلسطيني المشروع.

النكبة الفلسطينية إدانة الإحتلال فلسطين السفارة الفلسطينية الخارجية

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