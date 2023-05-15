الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الجنوب إفريقى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس "سيريل رامافوزا"، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجنوب إفريقيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بينهما على شتى الأصعدة، بالإضافة إلى دفع التشاور والتنسيق حول مختلف قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية، لما للدولتين من ثقل مهم يخدم المصالح الإفريقية ككل.

كما شهد الاتصال بحث مستجدات عدد من القضايا الدولية، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، أخذاً في الاعتبار تداعياتها السلبية على أوضاع الاقتصاد والغذاء والطاقة في الدول النامية على مستوى العالم، لاسيما في إفريقيا، فضلاً عن مناقشة تطورات أهم القضايا الإقليمية والملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، وذلك في ضوء الدور الرائد للبلدين الشقيقين على الصعيد القاري، والتنسيق المستمر بينهما في هذا الصدد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية العلاقات التاريخية

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