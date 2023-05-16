أحمد أوفا يقود إنبى للفوز على الاتحاد بهدف فى الدورى

حقق فريق إنبي الفوز بهدف على حساب فريق الاتحاد السكندري خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم أحمد أوفا لإنبي في الدقيقة 65، وشهد الشوط الثاني محاولات مكثفة من جانب فريق إنبي لتعزيز الهدف ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.

وكان الشوط الأول للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشهدت الدقيقة التاسعة عشر طرد أحمد بهاء مدافع الاتحاد السكندري بعد عرقلته لرفيق كابو مهاجم فريق إنبي.

وبعدها حاول إنبي تسجيل هدف التقدم مستغلا لعب الاتحاد السكندري بتسعة لاعبين، ولكن دفاع زعيم الثغر نجح في الخروج بالشوط الأول بشباك نظيفة.

بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى 36 نقطة، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 40 نقطة.