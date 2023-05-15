الحوار الوطني.. 150 متحدثا و300 مستمع بأولى جلسات المحور السياسي (إنفوجراف)

أعلنت إدارة الحوار الوطني نتائج وإحصائيات أولى جلسات المحور السياسي، الذي عقد، أمس الأحد، في إطار استكمال الحوار الوطني طريقه نحو الجمهورية الجديدة.

وأشارت إدارة الحوار الوطني، في إنفوجراف نشر عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، إلى أن أولى جلسات المحور السياسي، شهدت حضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات، مع حضور لعدد من ممثلي دول ومنظمات دولية مختلفة.

وفيما يلي ورقة تعريفية بإحصائيات جلسات المحور السياسي:

ومن المقرر أن يستكمل الحوار الوطني ثاني جلساته النقاشية والمحددة للمحور الاقتصادي، غدا الثلاثاء، والتي خصص له مجلس أمناء الحوار 4 جلسات، حيث حددت جلستين للجنة العدالة الاجتماعية، وجلستين للجنة السياحة.

ومن المقرر أن يترأس المحور الاقتصادي، الدكتور أحمد جلال المقرر العام، والدكتور عبد الفتاح الجبالي المقرر العام المساعد، كما يترأس لجنة العدالة الاجتماعية الدكتور عبد الهادي القصبي مقررا، والدكتورة ثريا عبد الجواد مقررا مساعدا، إلى جانب ذلك تترأس لجنة السياحة الدكتورة نورا علي عبد السميع مقررا، والدكتورة أماني الترجمان مقررا مساعدا.

وتناقش لجنة العدالة الاجتماعية خلال جلستها غدا، قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة، في حين تناقش لجنة السياحة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.

في السياق ذاته، عقد الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، والدكتور عبدالفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعًا لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي المقرر انطلاقها، غدًا الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد السيد سليمان مقرر لجنة التخضم وغلاء الأسعار، ورائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، وطلعت خليل مقرر لجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ودكتورة هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ودكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص (محلي وأجنبي)، وباسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص (محلي وأجنبي)، ودكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ومحمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ودكتور بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة، وأحمد بهاء الدين شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة، وهشام صلاح الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ومهندس إسماعيل علي الشرقاوي مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ودكتور عبدالهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية، ودكتورة ثريا عبدالجواد مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية، ودكتورة نورا علي عبدالسميع مقرر لجنة السياحة، ودكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد لجنة السياحة، وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.