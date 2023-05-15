الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: الدعم الأوروبي لأوكرانيا مشروط بالتنسيق مع الولايات المتحدة

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الدكتور أحمد مصطفى، الكاتب الصحفي، إن دول أوروبا ودول حلف الناتو، لا تقدم أي شئ لأوكرانيا إلا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى الصراع بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن البريطانيين منذ البداية يزايدون حتى على المكان، لافتاً إلى أن بريطانيا تقدم في العام أكثر من 2.5 مليار دولار دعمًا لأوكرانيا.

وأوضح أن البريطانيين وخاصة حكومة حزب المحافظين تهرب للأمام، لافتًا إلى أن هناك الكثير من المشاكل الكثيرة التي تحاصرها، حيث أن ريشي سوناك في أول اختبار انتخابي له، خسر الحزب في الانتخابات المحلية لم يسبق لها مثيل.

 

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