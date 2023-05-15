الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المحلة يعلن تكوين فريق الأمل للاستفادة من عناصره الشابة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قرر مجلس إدارة نادي المحلة برئاسة أسامة خليل تكوين فريق الأمل من لاعبي قطاع الناشئين بالنادي تحت إشراف محمد جنيدى مدير القطاع، ومن المنتظر أن يضم الفريق 22 لاعبًا من أفضل العناصر الموجودة في فرق القطاع بهدف تجهيزهم؛ لتصعيد العناصر المميزة للفريق الأول، والاستعانة بجهودهم بعد انتهاء مسابقاتهم.


ومن المقرر أن يخوض فريق الأمل أولى مبارياته الودية أمام نظيره فريق منوف أحد أندية الدرجة الثالثة بعد غد الأربعاء، بحضور الجهاز الفني للفريق الأول؛ لمتابعة اللاعبين عملياً والوقوف على مستوياتهم ومدى إمكانية تصعيدهم في المرحلة المقبلة.

فريق الأمل أولى قطاع الناشئين قطاع الناشئين بالنادي تحت أشراف محمد جنيدى أسامة خليل فريق سيراميكا

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