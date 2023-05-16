الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة العالمية تغلق مكتبها فى موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إغلاق فرعها الأوروبي  "مكتب الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها" التابع لها في موسكو، ونقل مهامه إلى الدنمارك في موعد أقصاه 1 يناير 2024.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، يأتي إغلاق المكتب بعد ما تم البتّ  خلال جلسة افتراضية عقدت قبل ساعات، في أعقاب دعوات من أعضاء العام الماضي لإغلاق المكتب على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعقدت الجلسة بطلب من 30 دولة عضواً في أبريل الماضي، عبر رسالة أشارت فيها إلى أن "الآثار الصحية الفورية والطويلة المدى في أوكرانيا وخارجها" الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا "لا تزال تمثل مسألة ذات أهمية قصوى".


الناتو: سنعلن فى يوليو دعمنا لانضمام أوكرانيا للحلف 

وسبق وقال أمين عام حلف "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن دول الحلف ستعلن في قمة فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو المقبل، دعمها لانضمام أوكرانيا إلى صفوف الحلف في المستقبل، دون اتخاذ أي قرار بانضمامها.

وأضاف ستولتنبرج: "أعتقد أنه من الواضح أن حلفاء الناتو ورؤساء الدول والحكومات، عندما يجتمعون في يوليو، سيكونون واضحين جدًا بشأن دعمهم لأوكرانيا. وسيظهر ذلك بعدة طرق مختلفة. وفيما يتعلق بالعضوية، أتوقع من الحلفاء أن يقولوا إن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف. وقد قال ذلك رؤساء الدول والحكومات عدة مرات"، وفقًا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأشار إلى أن جميع أعضاء "الناتو" يتفقون على أن أوكرانيا "لها الحق في اختيار طريقها الخاص"، معقبًا: "ليس لموسكو أن تقرر ما يمكن أن تفعله أوكرانيا. الأمر متروك لكييف لاتخاذ قرار بشأن مسألة عضوية أوكرانيا و31 عضوًا من حلفاء الناتو".

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنها أرسلت إحدى مقاتلاتها الحربية لاعتراض طائرتين عسكريتين فرنسية وألمانية فوق بحر البلطيق، متهمة إياهما بنية "انتهاك الحدود" الروسية.

وذكرت الوزارة في بيانها: "بعدما عادت الطائرتان العسكريتان الأجنبيتان أدراجهما من حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار".

الصحة العالمية موسكو الغزو أوكرانيا

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