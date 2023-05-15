"الحمادي" يكشف الوسائل الحديثة لتقليل استخدام المياه في الزراعة

قال حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، إن أبرز مهام الإرشاد هو القيام بنقل مشاكل المزارع للباحثين ليجدوا لها حلولًا مختلفة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن المعادلة الصعبة هي تحقيق أعلى إنتاجية مع الترشيد باستخدام المياه مع نظم الري الحديثة بالرش أو التنقيط، ولكن الأراضي القديمة والتي تروى بالغمر تحتاج لترشيد أكثر، و لتحقيق انجازات فيها يوجد حقول ارشادية تم عملها ويطالب الفلاح بتطبيقها.

وأكد أن من أهم النصائح التي تقدم للفلاح حول زراعة القمح هي الزراعة على المصاطب والتي توفر 20%، من المياه المستخدمة، و زراعة الذرة الشامية على الخطوط يوفر 600 متر مكعب من مياه الري.

عمل حقول إرشادية بكل قرية

وأشار إلى أن وزير الزراعة وجه، بعمل حقل إرشادي بكل قرية، لأن الفلاح لا يجازف ويفضل أن يرى بعينه على الطبيعة ونضع في النموذج أعلى البذور الانتاجية وفقا للمنطقة ونشرح له الممارسات الزراعية المناسبة من ميعاد الزراعة والتسميد والري وكذلك الممارسات التي توفر المياه.