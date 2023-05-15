أروما ستوديوز تفوز بجائزة أفضل مؤثرات بصرية بجمعية الفيلم عن "كيرة والجن"

فازت - aroma stodios - بجائزة أفضل مؤثرات بصرية عن فيلم كيرة والجن من الدورة ال٤٩ لمهرجان جمعية الفيلم المصرية.

وأعرب تامر مرتضى مصمم خدع وجرافيكس فيلم كيرة والجن في تصريحات له عن سعادته بالجائزة التى منحتها له جمعية الفيلم العريقة، وفخره بردود الفعل الإيجابية التي تتلقاها أعمال الجرافيكس والخدع في فيلم كيرة والجن والفيلم كله بالطبع أثناء عرضها في مصر والدول العربية وباقي دول العالم التي تم عرضه فيها.



وأكد انه استعان بعدد ضخم من الفنانين كي يخرج الفيلم بكل هذا القدر من الإبهار وينال أشادات الجماهير، وأوضح أنهم ظلوا يعملون لمدة سبعة أشهر كاملة.



وأوضح أن مصر بها الكثير من الفنانين القادرين على تقديم مستويات كبيرة مثل المستويات العالمية لكن المهم توفير الإمكانيات، وعبر عن سعادته بالايرادات الضخمة التي يحققها الفيلم لأنها ستشحع المنتجين على تقديم تجارب مماثلة.



كيرة والجن من إخراج مروان حامد وتأليف احمد مراد وإنتاج سينرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي ولعب بطولته كل من النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب ولارا سكندر وأحمد مالك وعمر قاسم وهدى المفتي ورزان الجمال. والعديد من النجوم.

تامر مرتضى هو صاحب ومؤسس اروما ستوديوز وهي واحدة من أهم شركات الجرافيكس والخدع البصرية والمونتاج في الشرق الأوسط.