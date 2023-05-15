الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الداخلية يفرض التعادل على المصري في الدوري الممتاز

الداخلية
الداخلية

فرض فريق الداخلية، التعادل على مضيفه المصري البورسعيدي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

افتتح محمد عبد اللطيف جريندو التسجيل لـ المصري، في الدقيقة 45، من متابعة لرأسية زميله عماد الدين أبو بكر التي ارتطمت بأحد مدافعي الداخلية، لتتهيأ لزميله أمام المرمى، ليسكن الكرة الشباك.

وكاد إسلام أبو سليمة أن يسجل ثاني أهداف المصري بضربة رأسية في الدقيقة 53، لكن أحمد عبد الرسول قام بتشتيت الكرة قبل أن تسكن شباك الداخلية.

واحتسب محمد الحنفي ركلة جزاء لصالح الداخلية في الدقيقة 95 بعد تعرض سمير فكري للعركلة، من قبل كريم العراقي مدافع المصري.

فكري انبرى بنفسه لتنفيذ الركلة الجزائية بنجاح، مسجلًا هدف التعادل، ومهديًا فريقه نقطة هامة في صراعه نحو البقاء في بطولة الدوري.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المصري لـ 37 نقطة في المركز السابع، ورصيد الداخلية لـ 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

الداخلية المصرى الدوري جريندو الدورى المصرى

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