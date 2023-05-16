يستحب الكثيرين بداية يومهم بالدعاء والتقرب إلى الله ما يجعلهم يبحثون عن أبرز أدعية الصباح في أول اليوم، قبل الدخول في مشاغل الحياة.



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أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 16مايو 2023



خلال التقرير التالي تجدون أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 16مايو 2023 للدعاء بها في ساعات الصباح الأولى قبل التوجه إلى العمل أو الامتحانات.





اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر، ونيلاً لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم. اللهم افتح أبواب السعادة والراحة والأمل في قلوب أحبتي.

اللهمّ رضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت. اللهمّ إنّا نسألك عملاً باراً، ورزقاً داراً، وعيشاً قارًا.



اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى.



اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.





اللَّهمَّ أنت ربِّي لا إله إلا أنت، عليك توكَّلت، وأنت ربُّ العرش العظيم، ما شاء اللّه كان، وما لم يشأ لم يكُن، ولا حول ولا قوَّة إلا باللّه العليِّ العظيم، أعلم أنَّ اللّه على كلِّ شيء قدير، وأنَّ اللّه قد أحاط بكلِّ شيء علماً، اللَّهمَّ لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهِّل علي ما استثقلَته نفسي.





اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب يا الله ارزق أحبتي رزقا كالأمطار يا الله. اللهم اجمع أحبتي بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب.



يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا.



اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا.



اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.



اجعل اللهم هذا اليوم يوم تتبدل فيه الذنوب إلى حسنات وهمومها إلى أفراح وأحلامها إلى واقع يا الله.

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وأسبغ عليهم الصحة والعافية وعلينا عفوك وعافيتك يارب.



اللهم إني أعوذ بك من شرّ كل جبّار عنيد، وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، وشرّ كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنّ ربي على صراط مستقيم، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.



الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا معبود، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.