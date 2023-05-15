جامعة أسيوط تطلق المؤتمر العلمي السنوي لكلية التربية (صور)

استضافت جامعة أسيوط وقائع المؤتمر العلمي السنوي لكلية التربية الذى نظمه قسم المناهج وطرق التدريس تحت عنوان: "مناهج التعليم فى الجمهورية الجديدة بين الواقع والمأمول".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط وحضور الدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية والدكتور محمد رياض أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور علي كمال معبد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس ورئيس المؤتمر، والدكتور حمدى محمد محمد البيطار أستاذ المناهج وطرق التدريس ومقرر المؤتمر، وبمشاركة لفيف من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وعدد من قيادات التربية والتعليم والمعلمين المشاركين في المؤتمر.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن أعمال المؤتمر تأتي تزامناً مع المساعي الصادقة التي تبذلها القيادة السياسية؛ من أجل بناء الجمهورية الجديدة وإرساء قواعدها علي ركائز من العلم والمعرفة وبناء الإنسان فكرياً وثقافياً، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه بعيداً عن تطوير ملف التعليم في مصر بمختلف مراحله بما يواكب التطور العلمي.

وخلال افتتاح المؤتمر أشار الدكتور أحمد عبد المولي إلي أهمية دور كلية التربية بالجامعة، ودورها في إعداد المعلم باعتباره أحد الركائز الأساسية في العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وذلك في ضوء مراحل التطوير في النظام الجديد، ومواكبة الاتجاهات الحديثة التي تسهم في صناعة جيل قادر علي التغيير متمنياً نجاح المؤتمر والخروج بتوصيات مثمرة وفاعلة.

في كلمته، أوضح د.محمود عبد العليم، الأهمية البالغة لموضوع المؤتمر هذا العام، من حيث التطرق لاهتمام الدولة المصرية بقضايا التعليم ، وبناء الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة؛ وكيفية تطوير المناهج الدراسية الموجودة من أجل تكامل الخدمة التعليمية علي نحو يواكب التطور العلمي والتغيرات العالمية ذات الخطي المتسارعة؛ وصولاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

في هذا الإطار، وجه الدكتور حسن محمد حويل، خالص شكره وتقديره لرئيس الجامعة علي دعمه المتواصل لمختلف الأنشطة العلمية والبحثية، لافتاً أن المؤتمر هذا العام يمثل المحفل العلمي الرابع لكلية التربية، والذي سبقه المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية، والثاني لقسم أصول التربية، والثالث لقسم التربية المقارنة، مؤكداً علي أهمية المناهج بإعتبارها أهم أركان العملية التعليمية والوعاء الذي يستقي منه المتعلم بما يؤهله للعمل، ولذلك فإن تطوير العملية التعليمية مرتبط بتطوير المناهج الدراسية بعناصرها المختلفة.

ونوه الدكتور محمد رياض، إلي اعتبار التعليم واحداً من المحاور الهامة ضمن طموحات وتطلعات مصر في عهد الجمهورية الجديدة؛ لذا يستهدف المؤتمر استعراض متطلبات وآليات تنفيذ وتطبيق مناهج نظام التعليم الجديد في الجمهورية الجديدة، وتوظيف استراتيجيات التدريس الحديثة في مناهج نظام التعليم الجديد في الجمهورية الجديدة، وتوظيف تكنولوجيا التعليم فى مناهج التعليم الجديد، وتوظيف الأنشطة التربوية في مناهج التعليم الجديد وتوظيف أساليب التقويم الحديثة في مناهج التعليم الجديد، وإعداد المعلم وتنميته مهنيا في مناهج التعليم الجديد، ودور القيادة التربوية فى إدارة النظام التعليمي الجديد ، ومواجهة التحديات والمعوقات التي من شأنها أن تعيق تطبيقه بالطريقة الصحيحة وتقديم مقترحات تطوير عملية التقويم، وتطوير مناهج التعليم ما قبل الجامعي.

في السياق، أشار د.علي كمال معبد إلى أن المؤتمر استهدف مناقشة مناهج التعليم في النظام الجديد الذي يقوم على نظام تعليمي جديد لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية؛ حيث إن النظام التعليمي الجديد 2.0 يمثل حراكاً وتطويراً كبيراً غير مسبوق فى مجال الحقل التربوي بعد سنوات طويلة من الاعتماد على نظام الحفظ والتلقين والاستظهار.

وأوضح د.حمدي البيطار أن أعمال المؤتمر شهدت مناقشة نحو 12 ورقة بحثية لنخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من المعلمين بقطاع التربية والتعليم , وذلك من خلال جلستين عمليتين.

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