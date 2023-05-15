محلل سياسي: مساعدات العرب لسوريا وقت الزلزال أنقذتها

قال حسام طالب، الكاتب والمحلل السياسي، إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية من أهم الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ أعوام.

الأزمة السورية

وأكد حسام طالب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن انضمام سوريا إلى الجامعة العربية سيكون من أهم العوامل التي ستعمل على معالجة المشاكل السورية وعودة الاستقلال.

عودة سوريا للجامعة العربية

وأضاف في حديثه، أن الجميع يعترف أنه لولا المساعدة العربية لسوريا وقت الزلزال لكان الشعب السوري بالكامل وقع تحت تهديد المجاعة والموت، لذا عودة سوريا للجماعة العربية سيمنح سوريا المزيد من الأمان نتيجة التعاون العربي المشترك في حل الأزمات.