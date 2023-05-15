الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيرته الألمانية في جدة

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في جدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد ذكرت وزارة الخارجية السعودية أنه تم خلال الاجتماع بحث القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية منها.

وأبدت وزيرة خارجية ألمانيا شكر وتقدير بلادها لما قامت به المملكة من عمليات إجلاء لرعايا ألمانيا من السودان.

ملفات مطروحة على طاولة «قادة العرب» فى القمة العربية بجدة

وتنطلق القمة العربية بالمملكة العربية السعودية في 19 مايو الجاري، وسط ملفات عديدة وتحديات صعبة أبرزها القضية الفلسطينية، بالاضافة إلى أزمة السودان الحالية، وكذلك الملف اليمني والحلول السياسية للأزمة السورية، وإيجاد حلول لأزمات لبنان سواء الاقتصاد المنهار أو أزمة الفراغ الرئاسي، وطرح الأزمة الليبية، إلا أن القمة تشهد أيضًا أجواء إيجابية بعد عودة سوريا إلى الصف العربي بعد ما يقرب إلى 12 عام من الغياب.

وتعقد القمة العربية الـ 32 في جدة، وسط تحديات وتطلعات لتحقيق نتائج على عدة مستويات، ويأتي الملف الاقتصادي في مقدمة الملفات التي تحتاج لمباحثات عاجلة وخطط خاصة، بالإضافة إلى الجانب الأمني وملف مكافحة الإرهاب في أكثر من بلد عربي.

ملف سد النهضة

في السياق ذاته، يأتي ملف سد النهضة على رأس الملفات الهامة التي تناقشها القمة العربية، بما يشكله من خطورة بالغة على مصر والسودان خاصة بعد تقديم مصر لمشروع قرار لجامعة الدول العربية لمناقشته ومفاوضة الجانب الإثيوبي وسط حالة من الرفض لأديس بابا لتدخل الجامعة العربية بهذا الملف حيث ترى أن الأمر شأن أفريقي وليس عربي.

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