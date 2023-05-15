الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر الحريات بالحوار الوطنى توضح معنى "الحريات الأكاديمية"

الدكتورة نيفين مسعد
الدكتورة نيفين مسعد

قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنها مسئولة عن 7 قضايا، أبرزها "موضوع الحبس الاحتياطي ، السلامة الجسدية، حرية الرأي والتعبير، الحريات الأكاديمية، مكافحة التمييز، وكل ما يتعلق بالعدالة الجنائية". 

وأضافت مسعد خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية "الحياة"، أن الحريات الأكاديمية هي عبارة عن حزمة من الحريات؛ منها ما يتعلق بالبحث العلمي وكيفية اختيار الموضوعات، ومنها ما يتعلق بإمكانية الوصول للمعلومات، وهو ما أثير ضمن المناقشات حول ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات. 

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