الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حجازي": إعلان نتائج امتحانات أولى وثانية ثانوى فى هذا الموعد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على امتحانات الصفيين الأول والثانى الثانوى، ووجه بمتابعة لجنة الغش الالكترونى بالإدارات، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش.

وأوضح أن إعلان نتائج الامتحانات سيكون بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة مباشرة.
جدير بالذكر أن عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا، اليوم الاثنين، مع مديرى مديريات التربية والتعليم، بديوان عام الوزارة، وذلك فى إطار سلسة الاجتماعات الدورية، للاطمئنان على الإجراءات التنظيمية الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية واستعراض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022 /2023، فضلا عن متابعة نتائج أهم التعليمات المتعلقة بالعملية التعليمية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد حجازي أهمية دور مديرى المديريات فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل اللامركزية فى القرارات المتعلقة بالشأن الداخلى فى كل مديرية، وسرعة حل المشكلات على أرض الواقع، مشددًا على أهمية إجراء امتحانات منضبطة، وانتظام وانضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسى.


واستعرض الوزير سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، مشددًا على ضرورة انضباط سير الامتحانات؛ لعقد امتحانات عادلة لخدمة مصلحة وحقوق الطلاب، وعدم السماح بأي حالات غش مع اتخاذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بكافة أشكاله.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم نتائج الامتحانات نتائج امتحانات مديريات التربية والتعليم لثانوية العامة 2022 لاستعدادات

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