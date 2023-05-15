المؤبد للمتهم بقتل شقيق زوجته بسبب خلافات بينهما بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، المنعقدة فى محكمة دمنهور الابتدائيه، الاثنين، بالسجن بالاشغال الشاقة المؤبدة للمتهم محمد.د، تاجر ملابس، لاتهامه بقتل شقيق زوجته بدمنهور.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهجات عبداللطيف بهجات وعضوية المستشارين علاء سمير حسن محمد، وتامر محمد عبدالعظيم أبو المكارم، وأحمد محمد مجدي إسماعيل الجندي.

وشهدت مدينة دمنهور واقعة مأساوية حيث أقدم تاجر ملابس على التعدي على شقيق زوجته، بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك أثناء محاولة المجني عليه فض مشاجرة نشبت بين القاتل وزوجته “شقيقة المجني عليه”، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس 2022 عندما تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوصول شاب في العقد الرابع من العمر إلى مستشفى دمنهور التعليمي، جثة هامدة، إثر التعدي عليه بسلاح أبيض، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور، إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع أحمد حمدي أحمد عبد الكريم، 33 عاما، مقيم مدينة دمنهور، وذلك إثر وقوع تعدى عليه من محمد.د، تاجر ملابس، حيث طعنه بعدة طعنات نافذة أودت بحياته، وذلك أثناء محاولة المجنى عليه فض مشاجرة نشبت بين القاتل وشقيقته.

تم العرض على النيابة العامة بمركز دمنهور برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس النيابة التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تم احالته إلى محكمة الجنايات.