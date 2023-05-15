"شريف وشمس".. بوسترات منفردة لأبناء كريم عبد العزيز في "بيت الروبي"

تواصل شركة سينرجي فيلمز، طرح البوسترات المنفردة لأبطال فيلم “بيت الروبي” الذي يخوض بطولته الفنان كريم عبد العزيز، والمقرر طرحه خلال موسم صيف 2023 الجاري.

وطرحت “سينرجي” بوسترات منفردة للطفلين “شمس”و “شريف” ويجسدان دور أبناء كريم عبد العزيز، تمهيدا لعرض العمل خلال الفترة المقبلة.

فيلم "بيت الروبى" يشارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج سينرجى فيلمز .

وتدور أحداث الفيلم هو كريم عبدالعزيز الذي يقدم شخصية انفلونسر شهير ويجسد كريم محمود عبدالعزيز شخصية صاحب مركز تجميل، أما نور اللبنانية فتجسد دور (إيمان) طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم.. وتسير الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يدفعها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويقوم كريم عبدالعزيز ونور بدور الزوجين، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز دور شقيق البطل الأصغر.

ومن المقرر عرض (فيلم بيت الروبي) والذي يشارك فى بطولته كل من ؛ كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد فى السينمات في 13 يونيو المقبل، وفيلم (بيت الروبي) من إخراج بيتر ميمي، تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج شركة سينرجي.