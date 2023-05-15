وزير التخطيط السابق يزور رحاب جامعة المنصورة الجديدة

استقبل الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الاثنين، د.أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، رئيس معهد التخطيط القومي، لالقاء ندوة علمية بعنوان سيناريوهات مواجهة الاقتصاد المصري للتحديات الاقتصادية العالمية ، تحت اشراف وريادة عبد القادر مبارك عميد كلية الاعمال ، والدكتور علي شريف وكيل كلية الاعمال.

تأتي الندوة في إطار استراتيجيات العمل والنشاط بجامعة المنصورة الجديدة، حيث تنظم كلية الأعمال بالجامعة تنظم ندوة علمية وعملية على قدر شديد من الأهمية من حيث الموضوع والمحاور ، وموضوعها سيناريوهات مواجهة الاقتصاد المصري للتحديات الاقتصادية العالمية ، ويعد هذا الموضوع أحد الأولويات الرئيسية على أجندة مجلس الوزراء المصري، كما أنها تعكس اعترافا بأن التعامل مع التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر يتطلب جهدا وعملاً دائبين بشكلٍ ضخمٍ ومكثف، ولا يكفيه مجرد العمل التنفيذى الإدارى؛ وتعبر الندوة عن إدراك لضرورة النظر إلى التحديات فى إطار ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحولات، والبحث عما قد يكون فيها من فرص، بدلا من الاكتفاء بالحديث عن مسئوليتها عما يعانيه اقتصادنا،وتؤكد هذه الندوة على أهمية اضطلاع جامعاتنا بهذا الدور التنويري والريادي.

حضر الندوة لفيف من أعلام المجتمع الاكاديمي والمدني بمحافظة الدقهلية ومن أبرز الحضور مؤسسة تطوير الدقهلية و بحضور رئيس مجلس أمنائها المهندس محمد عبد العظيم وحضور دكتور عمرو سرحان عميد كلية الطب الأسبق وأحد رموز الثقافة بالدقهلية، دكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس دكتور محمد عطوة عميد كلية الأعمال جامعة حورس ودكتور ابراهيم درويش رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية بجمصة ، وقام بتمثيل المؤسسة وفد راقى و مشرف وهم دكتور أشرف حنيجل عميد هندسة قناة السويس ، دكتور أشرف البدراوى استاذ كلية طب المنصورة ، دكتوره السيد البدراوى استاذ بكلية التربية جامعة المنصورة ، دكتوره شذى حماد عميد كلية طب الاسنان حورس الاسبق و استاذ بجامعة المنصورة ، دكتوره سحر الدكرورى استاذ بكلية طب جامعة المنصورة ،دكتوره مرڤت الصديق معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوچيا ، الدكتور حسام الدين مصطفى منسق عام البرامج وأستاذ بقسم هندسة الاتصالات جامعة المنصورة ، الدكتور الاستشارى احمد منير حسان استشارى انف واذن وزارة الصحة ، المستشار سامح رمضان نائب رئيس النيابة الادارية ، مجدى محرم دياب المهندس الاستشارى بالمنصورة، الشيخ الجليل طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف، أحمد صلاح مدير عام المصرف المتحد ، الدكتور الاستشارى على العربى صاحب ومدير عام المستشفى الملكى بالمنصورة واستشارى النساء والتوليد، صبحى جاد بوزارة الكهرباء والطاقة، منى الزينى، مدير الاتصال السياسى والمعلومات بهيئة الأبنية.

واستهل العربي بالحديث عن ما يمر بالاقتصاد العالمي حيث بمرحلة شديدة الصعوبة والتعقيد؛ حيث يواجه مجموعة من التحديات التي نادرا ما شهد العالم مثلها؛ نتيجة لنقص المدخلات الرئيسية للإنتاج، وتراجع الصناعات التحويلية لدى العديد من البلدان مع نقص الإمدادات إلى جانب انتعاش الطلب عقب جائحة كوفيد 19 ، وارتفاع أسعار السلع الأولية مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو، وتزايد هشاشة المؤسسات المالية غير المصرفية في ظل ارتفاع الديون إلى مستويات قياسية، ووصولها إلى 290 تريليون دولار بنهاية عام 2022 ، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية أدى إلى اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل ومن ثم زيادة المخاطر المالية ، ومما زاد من تعقيد الموقف، الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث إنهما من الدول المهمة في مجال السلع الزراعية عمومًا والمنتجات الغذائية على وجه الخصوص ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم من جهة، وانخفاض معدلات النمو العالمي من جهة اخرى .

وصرح "الخولي" بأن الندوة تمثل فعالية تجسيدا حقيقيا لمعاني تكاتف عناصر المجتمع الأكاديمي والمجتمع المدني في بوتقة واحدة تهدف إلى تطبيق التفكير العلمي والموضوعي لمجابهة الأزمات والفجوات التي تواجه المجتمع المصري، كما أنها تأكيد على الاصرار على استخراج المنحة من المحنة، واقتناص الفرصة من الأزمة ، حيث نجح دكتور شرف العربي في صياغة عناصر الموضوع بشمولية وببساطة تناسب تنوع مشارب الحضور بحيث صاروا على وعي كامل وفهم مشترك لأبعاد الفجوات التي تواجه مصر.