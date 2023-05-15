الانتخابات الرئاسية.. تقرير: جولة الإعادة ستحدد مستقبل تركيا

سلطت صحيفة آسيا تايمز الصينية، اليوم الاثنين، الضوء على الانتخابات الرئاسية التركية، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية التركية ستجرى جولة الإعادة بفارق ضئيل في الفوز الصريح للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

وتابعت الصحيفة في تقريرها أن الرئيس التركي أردوغان يخوض جولة الإعادة مع منافسه الرئيسي في غضون أسبوعين والتي ستقرر من يقود بلدًا يكافح التضخم المرتفع وملف اللاجئيين السوريين لأنه يلعب دورًا رئيسيًا في الشرق الأوسط وفي توسع الناتو.

وقال مسؤولو الانتخابات اليوم الاثنين، إن الجولة الثانية من 28 مايو ستسمح للأتراك بتقرير ما إذا كانت بلادهم ستظل تحت قبضة الرئيس التركي، أو ما إذا كان بإمكانها الشروع في المسار الأكثر ديمقراطية الذي وعد به كمال كليتشدار أوغلو.

ويواجه أردوغان رياحًا انتخابية معاكسة بسبب أزمة غلاء المعيشة والانتقادات بشأن استجابة الحكومة لزلزال مدمر في فبراير، وكان قد تراجع القومي لا يزال أقل وضوحًا مما كان متوقعًا، ولكن مع احتفاظ تحالفه بقبضته على البرلمان، أصبح الآن في وضع جيد للفوز في الجولة الثانية.

وقال ناخب أردوغان إنجين دوران: “في 28 مايو الجاري إذا حقق رجب طيب أردوغان التوقعات فسوف يفوز، كما في السنوات السابقة ، قاد أردوغان حملة شديدة الانقسام”.

وفي المقابل، صوّر كيليتشدار أوغلو، الذي حصل على دعم الحزب الموالي للأكراد في البلاد، بالتواطؤ مع "الإرهابيين" ودعم ما أسماه حقوق مجتمع الميم "المنحرفة".

وفي محاولة لجذب الناخبين المتضررين بشدة من التضخم، أعلن أردوغان زيادة الأجور والمعاشات وفواتير الكهرباء والغاز المدعومة، بينما عرض مشاريع الصناعة الدفاعية والبنية التحتية المحلية في تركيا.

ولكن مع ظهور النتائج، بدا أن تلك العناصر لم تهز جمهور الناخبين كما كان متوقعًا، وصوت المحافظون في قلب تركيا بأغلبية ساحقة لصالح الحزب الحاكم ، حيث فازت المعارضة الرئيسية المتمثلة في كليتشدار أوغلو بمعظم المقاطعات الساحلية في الغرب والجنوب، وفاز حزب اليسار الأخضر الموالي للأكراد ، YSP ، بالمقاطعات ذات الأغلبية الكردية في الجنوب الشرقي.

وأدت حالة عدم اليقين إلى انخفاض البورصة التركية الرئيسية BIST-100 بأكثر من 6 ٪ عند افتتاح يوم الاثنين، ما أدى إلى توقف مؤقت في التداول، كما أنه على الرغم من تعافي الأسهم لفترة وجيزة خلال اليوم، عاد المؤشر إلى أدنى مستوياته الأولية بالقرب من وقت الإغلاق.

وأظهرت النتائج الأولية أن أردوغان حصل على 49.5٪ من الأصوات يوم الأحد، بينما حصل كليتشدار أوغلو على 44.9٪ ، وحصل المرشح الثالث، سنان أوغان ، على 5.2٪، بحسب أحمد ينر، رئيس المجلس الأعلى للانتخابات التركية.