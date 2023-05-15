الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو الفضل الإسناوي: إقبال تاريخي والكثير من المفاجآت شهدتها الانتخابات التركية

أبو الفضل الإسناوي
أبو الفضل الإسناوي

قال أبو الفضل الإسناوي، مدير وحدة الدراسات بقطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية، إن نتائج الانتخابات التركية، وفقًا لاستطلاعات الرأي، شهدت العديد من المفاجآت.

وأضاف “ الإسناوي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاستطلاعات كانت تشير إلى فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من الجولة الأولى، كما أن الأيام الثلاثة الأخيرة أكدت أن زعيم المعارضة كمال قلجدار أوغلى، هو الفائز.

وتابع، أن نسبة المشاركة بالانتخابات التركية كانت تاريخية، وكان هناك إقبال غير مسبوق للانتخابات، كما أن 4 مليون و900 ألف من الشباب صوتوا للمرة الأولى والتقارير تشير إلى أنهم اتجهوا للمعارضة.

الجولة الثانية للانتخابات التركية

وأشار إلى أن الجولة الثانية للانتخابات التركية والمقررة في 28 مايو، لو تمسكت المعارضة ببعضها ولم تتشتت، فإن ذلك سيكون عامل للتصويت لهم وأي خلل سيؤدي لفقدان الثقة.

وتابع “أردوغان” أعلن عن كامل مشروعه في الجولة الانتخابية الأولى، حول الصناعة والطائرات المسيرة، وعن المناطق المنكوبة، مشيرًا إلى أن أردوغان سيعرض نفس البرنامج واتجاهات المرشح الثاني ستكون هي العامل. 

أبو الفضل الإسناوي الانتخابات التركية المفاجآت تاريخي الشباب رجب طيب أردوغان كمال قلجدار أوغلي

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