شملت 4 دول.. باحثة تكشف سر جولة الرئيس الأوكراني في أوروبا

قالت آية عبدالعزيز، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الجولة الأوروبية التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تتزامن مع الاستعدادات للجولة المضادة لتحرير الأراضي التي احتلتها روسيا.

وأضافت “عبد العزيز” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "زيلينسكي" يسعى لتحقيق الحشد والدعم الغربي قبل هجمته المضادة لاسترداد الأراضي، وذلك لضمان تدفق المساعدات والأسلحة الكافية للهجوم المحتمل.

الرئيس الأوكراني يسعى لتوحيد الموقف الأوروبي

وأشارت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس الأوكراني، يسعى لتوحيد الموقف الأوروبي وأن يكون داعمًا له، وللكشف عن حاجته لأسلحة تنوعية يستطيع بها تحقيق المكاسب التي تريدها أوكرانيا.

وتابعت، أن الجولة الحالية شملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وهي الدول التي لها موقف داعم لأوكرانيا ورفضت الهجوم الروسي.