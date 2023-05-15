إلغاء امتحان الشفوي بقسم الوثائق والمكتبات في آداب المنيا

ألغت كلية الآداب في جامعة المنيا امتحان الشفوي لطلاب قسم الوثائق والمكتبات، وذلك في أعقاب وفاة طالبة بشكل مفاجئ قبل بدء الامتحان حيث شعرت بهبوط حاد وبعد دقائق من نقلها إلي مستشفي التأمين الصحي بمدينة المنيا كانت قد فارقت الحياة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود إشارة من مستشفي التأمين الصحي، تضمن وصول الطالبة نسرين كريم أحمد 22 عامًا، بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب في جامعة المنيا مصابة بهبوط وإغماء، وأثناء اسعافها وتلقي العلاج فارقت الحياة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الطالبة حضرت إلي الكلية صباح اليوم لأداء الامتحان الشفوي، وقبل بدء الامتحان، شعرت باجهاد فتم استدعاء سيارة فرع هيئة الاسعاف ليتم نقلها إلى مستشفى التأمين الصحي، وهناك لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقي العلاج.

وقرر مجلس كلية الآداب إلغاء الامتحان الشفوي المقرر علي طلاب قسم الوثائق والمكتبات نظرا لتأثرهم الشديد وحزنهم علي وفاة زميلتهم، ولسوء حالتهم النفسية على أن يتم تحديد موعد آخر لإجراء الامتحان في وقت لاحق.