الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تسير فى ملف زراعة القمح بخطط مدروسة

القمح
القمح

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عماد الدين حسين، إن لجنة الزراعة في الحوار الاقتصادي تهتم بصورة بالغة بالسبل التي من خلالها تستطيع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، لذا يمكن القول إن مصر تسير  في ملف زراعة القمح بخطط مدروسة.

الاكتفاء الذاتي من القمح

وأكد عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تستهلك ما يقرب من 20 مليون قمح سنوياً، وتنتج منهم 10 ملايين، وتستورد 10 ملايين، لذا مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح، وبالتالي الدولة متجهة بقوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. 

زراعة القمح

وأضاف في حديثه، أن الدولة تحرص على التنويع في المحاصيل الزراعية، بحيث لا يتم تخصيص كل الأراضي الزراعية فقط لزراعة القمح، حيث إنه إذا فعلت الدولة ذلك، فسوف يتحقق هدف الاكتفاء الذاتي من القمح، ولكن سيحدث نقص ملحوظ في إنتاج باقي المحاصيل، وبالتالي التوازن في الزراعة هو الحل الأمثل. 

وأشار إلى أن الاعتماد في الزراعة على المياه الجوفية سوف يعرض مصر للخطر، وبالتالي اتجهت مصر إلى الزراعة في منطقة العوينات المستوفية لشروط زراعة القمح من الجهات كافة.

عماد الدين حسين الحوار الوطنى الاكتفاء الذاتي من القمح زراعة القمح القاهرة الإخبارية

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