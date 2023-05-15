الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور مصطفي شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة و Armin ernest رئيس شركة استيورت هيلث كير انترناشونال، وعدد من مستشاري الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وذلك لعرض تجربة محافظة بورسعيد الرائدة في المجال الصحي وإقامة مشروع التأمين الصحي الشامل، و لبحث التعاون في مجال تطوير نظام التامين الصحي الشامل من خلال تبادل الخبرات عن طريق منظومة لا تقتصر علي علاج المرضي فقط ولكن تمتد إلي الحفاظ علي الصحة العامة للاشخاص الاصحاء.

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ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، مؤكداً أن بورسعيد شهدت تغيرًا جذرياً في منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل، معرباً عن فخره بكون بورسعيد نقطة الإنطلاق لهذه المنظومة العملاقة، التي قضت على مشكلات استمرت لأعوام في المنظومة الصحية وحقق تطورًا صحياً يليق بالمواطن، منوهاً للفارق الكبير بين الماضي والحاضر في مستوى الخدمات الطبية.

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وأشار المحافظ أن التأمين الصحي الشامل هو منظومة دولة، لافتا أن منذ إعلان المحافظة أولي المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في عام ٢٠١٩ وحتى الان، نرى الإنجاز على أرض الواقع، مشيرا أنه لاحظ الفرق في تطور الخدمة الصحية من خلال معالجة المشكلات التي كانت موجودة في القطاع الصحي ماضياً، والتحول الكبير في الخدمة الطبية والتي جاءت نتيجة جهود متواصلة لجميع الجهات الحكومية، لافتا أن المنظومة الصحية شهدت إنفاق مبالغ ضخمة، لإنشاء البنية التحتية والتطوير، فضلاً عن تدريب الكوادر الطبية على أعلى مستوى، متطرقا للحديث عن التحديات التي واجهت الدول المصرية خلال كورونا وكيفية التغلب عليها نظرا للتطور في المنظومة الصحية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل.

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وأوضح المحافظ أن لا أحد يعمل منفردا و نعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن وان هناك جهود متواصلة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن جميع القيادات القائمة على تنفيذ المنظومة تسعى لتحقيق افضل خدمات لصالح المواطن، قائلا كل الشكر والتقدير والتحية لكل من ساهم في تنفيذ المنظومة والشكر الخاص للرئيس السيسي على اتخاذ القرار بتطبيق المنظومة ومتابعته المستمرة للمنظومة و تقديم الخدمات للمواطنين على اعلى مستوى.

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وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية تحقق انجازات عظيمة، معربا عن فخره بالنتائج التي وصلت لها المنظومة في بورسعيد، مشيرا أن هناك نسبة كبيرة من الرضا لدي المواطن، حيث وقع الاختيار على محافظة بورسعيد لتكون بداية انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل التى تعتبر أهم خطوات التنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد،

من جانبه، أشاد Armin ernest رئيس شركة استيورت هيلث كير انترناشونال بالنظام الصحي في بورسعيد وقال إن منظومة "التأمين الصحى الشامل" أضخم مشروع قومى صحى تنفذه الدولة المصرية ولولا توافر الإرادة السياسية لما كان سيتحقق هذا الإنجاز، وأبدى إعجابه الكبير بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد قائلا أنها وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدم غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية "، و تدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية، و تطوير وتأهيل الأطقم الطبية،

وبعث تحية إعزاز وتقدير للرئيس السيسي الذي جعل لكل مواطن حق في التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن المشروع كان يحتاج لقرار جرىء وقيادة سياسية حكيمة ولديها إرادة لتنفيذه، مؤكدًا الطفرة الطبية التي شهدها القطاع الطبي ببورسعيد، وأن المحافظة شهدت تنمية غير مسبوقة في مختلف القطاعات وأصبحت مدينة نموذجية تحقق أهداف التنمية المستدامة.

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