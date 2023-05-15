الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

آثار تعذيب.. النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة "كفر سعد" وفحص شقيقتها

مصرع طفلة
مصرع طفلة

أمرت النيابة العامة في مشتول السوق، بتشريح ودفن جثة طفلة تبلغ من العمر 12 عام، وعرض شقيقتها على الطب الشرعى للوقوف على سبب إصابتها.

البداية كانت مع استقبال مستشفى مشتول الشوق المركزى، طفلة عمرها 12 عام، جثة هامدة، فقد تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطاراً من العميد محمود ابراهيم مأمور مركز شرطة مشتول السوق ، يفيد بورود إشارة من مستشفي مشتول السوق المركزي بوصول الطفلة "س. ه " ١٢ سنه جثة هامدة إلى المستشفى، وشقيقها "هـ . ا ه " ٩ سنوات، مصابة بحروق قديمة في الجسد، ومصابة بآثار تعذيب قديمة وكدمات وتجمع دموعي جديد، و حلق شعر الطفلة كنوع من التعذيب.

و على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق باشراف المقدم محمود مرتاح رئيس المباحث والقوه المرافقة إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص وفاة الطفلة المقيمة بعزبة سعد كفر الشرابية التابع لدائرة المركز،  و بالتحري تبين ان الطفلة وشقيقها تعانيان من الإعاقة.

كما تبين أن والد الطفلة منفصل عن والدتهم، ومتزوج من أخرى، و تبين أن جسد الطفلة به عدة حروق، فيما تبين أن الطفلين بهم اثار تعذيب.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق مع والد الطفلتين وزوجته.

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