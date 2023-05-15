الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحويلها من مستورد لمصنع مصري.."ابدأ" توقع عقد شراكة مع توراش راجا التركية

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة “ابدأ”

في إطار الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تطوير الصناعات المختلفة، ممثلة في المبادرة الاجتماعية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، تم إطلاق  شركة توراش راجا.. ابدأ، لتصنيع صمام أمان الغاز التركي.

وهى شراكة بين شركة راجاميك للصناعات المغذية والوكيل الوحيد لشركة توراش التركية، وقد نجحت مبادرة ابدأ  فى تحويل الشركة من مستورد صمام أمان الغاز من تركيا إلى مصنع في مصر، وتم تأسيس شركة مساهمة بالتعاون مع شركة ابدأ وشركة توراش التركية وشركة يونيون إير.

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وتبلغ طاقة المشروع الإنتاجية حوالى ٦٠٠ ألف محبس شهريا، كما انه سيقوم بتوفير هذا المشروع من الفاتورة الاستيرادية حوالى ١٩ مليون وثمانمائة ألف دولار.

وساعد وجود مبادرة حياة كريمة في قري مصر على بناء علاقة قوية مع المواطنون، وساعدت ايضا على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة.

 وساهم وجود مبادرة حياة كريمة على إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بنبوع مصر، عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيا، وتقوم المبادرة بالاستفادة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية وتسعي لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك.

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 وتعتبر حياة كريمة هي مبادرة أطلقها  السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير لعام ٢٠١٩، تهدف إلي  تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات تالمجتكعية ألأاكثر حتيجا مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة.

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية خلال العام ٢٠١٩، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل عديدة بالمشروعات ة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج والتكفل بمصاريفه.

ومن أهداف المبادرة التخفيف عن كاهل المواطنون لمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم  اليومية.

الدولة المصرية مجال تطوير الصناعات الاجتماعية المبادرة الصناعة المصرية ابدأ

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