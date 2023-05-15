الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخمور سره الكبير.. حمية الملك تشارلز لا تعتمد على المكسرات والأعشاب فقط

الملك تشارلز
الملك تشارلز

اشتهر الملك تشارلز ببدء يومه بالمكسرات والأعشاب، ولكن هناك جزء آخر أساسي من نظامه الغذائي يأتي بعد ذلك وهو كوكتيل قوي من الخمور، حيث يدعي المعلق الملكي جوردون راينر أن الملك يعتمد في حميته على مارتيني قوي مع كوكتيل آخر من مزين بقطع الزيتون أو الليمون، حيث يتناول هذا الخليط قبل العشاء كل ليلة، وهو ما يُعدّ سره الأكبر.

كوكتيل قوي وسري للملك

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، تشرب الملكة كاميلا أيضًا مشروبها المفضل في العطلة، وتفضل النبيذ الأحمر، الذي يتم الحصول عليه عادةً من بوميرول في بوردو، ولكن وفقًا لما قاله راينر، فإنه يجب تقديم مارتيني الملك بطريقة معينة.

وتابع راينر: "عندما يسافر الملك إلى الخارج، فإنه يأخذ المكونات معه ليمزجها طاقمه مع ذوقه الدقيق، بينما تأخذ الملكة مخزونها الخاص من النبيذ الأحمر، كما يجوز للملك أن يشرب كأسًا من النبيذ أثناء العشاء، لكن المارتيني هو فعليًا شرابه الأساسي في اليوم."

وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه التقارير قد تثير المخاوف على صحة الملك البالغ من العمر 74 عامًا، إلا أن المقربون أكدوا أن يشرب بحذر للحفاظ على صحته.

وتابعت أن جهوده اليومية بعيدة كل البعد عن كونها "مريحة"، حيث تتطلب المشي لمدة ساعة عبر التلال والمستنقعات ، ما يجعل من الصعب حتى على أولئك الذين يبلغون من العمر نصف عمره مواكبة ذلك.

وأضافت أن الملك الذي يبلغ طوله 5 أقدام و10 بوصات، يحافظ على وزن 11 و5 أرطال، ما يمنحه مؤشرًا مثاليًا لكتلة الجسم يبلغ 22.8، وفقًا لما قاله راينر، كما أنه في حين أنه قد يكون من الصعب مقاومة المآدب المفصلة خلال واجباته الملكي، إلا أن تشارلز يحافظ على نظام غذائي مرن حيث يتجنب اللحوم والأسماك لمدة يومين في الأسبوع، وفي اليوم الثالث، يتجنب منتجات الألبان، مع تناول كأس من الخمر القوي يوميًا.

الملك تشارلز حمية الخمور المكسرات البذور

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