قبل مواجهة إنتر.. ماذا يفعل ميلان إيابًا بالتشامبيونزليج بعد الهزيمة بفارق هدفين؟

تنطلق غدًا الثلاثاء، القمة النارية بين ناديي ميلان وإنتر ميلان في "ديربي الغضب"، وذلك على ملعب "سان سيرو/ جوسيبي مياتزا"، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز إنتر ميلان بهدفين دون رد، سجلهما إيدين دجيكو وهنريك مخيتاريان.

وبناءً عليه، يكتفي إنتر ميلان بالفوز أو بالتعادل، أو الهزيمة بفارق هدف للتأهل إلى نهائي دوري الأبطال، بينما يحتاج ميلان للفوز بفارق ثلاثة أهداف أو الفوز بفارق هدفين وانتظار الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح.

ماذا يفعل ميلان إيابًا في دوري الأبطال بعد الهزيمة ذهابًا بفارق هدفين؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم ما يفعله ميلان إيابًا في دوري الأبطال بعد الهزيمة ذهابًا بفارق هدفين، وذلك على النحو التالي:

- لم يسبق لفريق ميلان تعويض هزيمته ذهابًا بفارق هدفين في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

- وتُعد هذه المرة الثالثة التي يخسر فيها ميلان ذهابًا بفارق هدفين في الأدوار الإقصائية، حيث ودّع المسابقة مرتين من قبل بعد الهزيمة.

- المرة الأولى كانت في نصف نهائي دوري الأبطال في موسم 1955-1956، وشهدت هزيمة ميلان أمام ريال مدريد بنتيجة (4-2)، وإيابًا حقق ميلان الفوز بنتيجة (2-1)، ولكن هذا الانتصار لم يكن كافيًا ليوّدع المسابقة بنتيجة (5-4) في مجموع المباراتين.

- المرة الثانية كانت في ثمن نهائي دوري الأبطال في موسم 1959-1960، وشهدت هزيمة ميلان أمام برشلونة بهدفين نظيفين، وتكررت الخسارة إيابًا بنتيجة (5-1)، ليوّدع الروسونيري المسابقة بنتيجة (7-1) في مجموع المباراتين.