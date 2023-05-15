قبل عرضه بأيام.. كواليس تصوير فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" لأحمد الفيشاوي

ينتظر صناع وأبطال الفيلم السينمائي الجديد "رهبة.. مصنع الكراسي"، والذي يخوض بطولته كل من النجم أحمد الفيشاوي، ونسرين أمين، طرح الفيلم بدور العرض السينمائي بمختلف صالات العرض بجمهورية مصر العربية وتحديدا في يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجاري.

وحصل "الدستور" على صور خاصة من داخل كواليس لوكيشن تصوير فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" والتي تميزت بروح الأسرة المترابطة وانتشرت به أجواء الحب والسعادة، بين أبطال وصناع الفيلم.

وفى سياق متصل طرح القائمون على فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" الأيام الماضية البوسترات الدعائية الجماعية والمنفردة لأبطال الفيلم تميدًا لطرحه بدور العرض السينمائية يوم 24 مايو الجاري، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفرده، إضافة إلى ظهور جميع الأبطال على البوستر الرسمي، وفى مقدمتهم النجم أحمد الفيشاوي، ومحمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ياسر الرفاعي، وياسر الطوبجي؛ كما أطلقت الشركات المنتجة البرومو الرسمي للعمل والذي تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن.

تفاصيل وأحداث فيلم «رهبة.. مصنع الكراسي»

يجسد النجم أحمد الفيشاوي خلال أحداث الفيلم شخصية "سيد رهبة" وهو زعيم عصابة يتعرض للعديد من الأكشن ويقوم بجرائم قتل وسط أجواء كوميدية لايت، كما أنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى الأحداث من الجريمة للكوميديا بسبب إصابة "سيد رهبة" برأسه.

فيما تجسد نسرين خلال أحداث الفيلم لأول مرة دور مطربة شعبية، وهى شقيقة "سيد رهبة" الذى يجسده الفيشاوي، الذي يعيش في إحدى الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.