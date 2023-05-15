الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 17 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بقرية الطوناب فى أسوان ضمن حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بقيام وحدة حياة كريمة بتفقد عدد 17 من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بقرية الطوناب بمركز إدفو والتى تضم 4 توابع بإجمالى 14 ألف نسمة، وجاء ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة). 

وشدد محافظ أسوان على الالتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله فى محيط المشروعات التى يتم الانتهاء منها، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتلافى كل الملاحظات والعقبات التى يتم رصدها مع عدم السماح بأى تهاون أو تباطؤ حيث يتم تغيير واستبدال المقاولين المقصرين أولًا بأول وذلك لضمان رفع نسب التنفيذ والانتهاء من كل المشروعات فى مواعيدها المحددة. 

ومن جانبه، أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان تم تفقد مشروعات تطوير مكتب بريد الطوناب، وإنشاء كوبرى مخر سيل وادى الرديسيه، والإحلال الكلى لمدرسة السراج الابتدائية القديمة، وصيانة مدرسة السراج الابتدائية الجديدة، وأيضًا إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب 100% لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات الإحلال الكلى لمدرسة الشهيد حسن عوض، وإنشاء مجمع الخدمات بنسب 90% لكل منهما. 

وأشار إلى أنه تم أيضًا تفقد مشروعات إنشاء المجمع الزراعى، والإحلال الكلى لمركز شباب الطوناب، بجانب تنفيذ الخطوط والشبكات لمحطتى الصرف الصحى والمعالجة، وأيضًا الإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تتراوح ما بين 80 إلى 87%. 

وفى سياق آخر، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا فى المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، والتى تقوم بتنفيذها مديرية الشئون الصحية.

وتم تنظيم 2 قافلة طبية داخل قرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو، ومنطقة صحارى التابعة لمركز أسوان، وقد استمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية. 

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أسوان التطوير الشامل للريف المصري الطوناب المشروعات الخدمية حياة كريمه ضمن المبادرة الرئاسية إدفو

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