الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد أبرز تصريحات مرشح المعارضة التركية كمال أوغلو (فيديو)

كمال كليجدار
كمال كليجدار

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، تقريرًا حول تصريحات مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو عن الانتخابات الرئاسية التركية.

أبرز تصريحات مرشح المعارضة: 

"سأفوز على أردوغان" تصريح جديد لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، في سباق الانتخابات التركية المشتعل بالمنافسة.

وقال أوغلو إن أردوغان لم يحقق النتائج التي كان يرغبها، مؤكدًا أنه سيقبل قرار الشعب بإجراء قرار إعادة.

وشدد مرشح المعارضة على أنه سيفوز بالرئاسة في الإعادة.

وحسب لجنة انتخابات تركيا، فإن النتائج الأولية أشارت إلى حصول أردوغان على 49.4% من الأصوات، وحصل كمال أوغلو على 44.9%. 

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