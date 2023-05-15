البورصة تخسر 13 مليار جنيه.. وتراجع جماعى للمؤشرات بختام تعاملات الإثنين

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الإثنين– ثاني تعاملات الأسبوع، على تراجع كبير، متأثرة بعمليات البيع الهيسترية التي قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملون الأفراد العرب والمصريون والأجانب على أغلبية أسهم السوق، تلك التى قابلتها عمليات شراء واضحة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية على أسهمٍ منتقاه.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و121 مليار جنيه، مقابل تريليون و134 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الأحد.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.34%، بما يعادل 233.58 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 17135.55 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.92%، بما يعادل 59.38 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3038.01 نقطة.

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي خسر ما نسبته 1.88%، بما يعادل 88.42 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 4607.44 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 2.254 مليار جنيه، وذك بالتعامل على نحو 577 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 79.9 ألف صفقة بيع وشراء.