توسعة نطاق تطبيق منظومة الجمع السكني من أمام الوحدات السكنية بالإسكندرية

عقدت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بمحافظة الأسكندرية لجمع القمامة، العديد من الإجتماعات مع مسئولي إدارة الرقابة والرصد البيئي محافظة الاسكندرية، لتوسعة نطاق تطبيق منظومة الجمع السكني من أمام الوحدات السكنية لتشمل العديد من المربعات السكنية علي مستوي المدينة، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الإدارة العليا للشركة برئاسة المحاسب حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة، بالتنسيق التام والتعاون مع كافة أجهزة المحافظة التنفيذية.

وقد وجهت الإدارة العليا للشركة إدارة العلاقات العامة بتكثيف حملات التوعية للمواطنين في كافة المناطق الخاضعة للمنظومة الجديد بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة.

وقد أكد أحمد شحاتة، رئيس المركز الإعلامي للشركة، أن المنظومة تشمل جمع المخلفات من المنبع حيث يقوم عمال الشركة بالصعود إلي الوحدات السكنية لجمع المخلفات بها في توقيتات محددة.

وقد أكدت الشركة أنه يتم وضع ملصقات علي أبواب العقارات الخاضعة للمنظومة موضح بها مواعيد جمع المخلفات و أرقام مسئولي الشركة للتواصل معهم في أي وقت.

وتؤكد إدارة الشركة أنها تسعي لتطبيق أفضل الأساليب الطرق لجمع المخلفات وذلك للإرتقاء بمنظومة النظافة بما يليق بمكانة الإسكندرية المحلية والعالمية.

كان قد قام وفد مشترك من ممثلي جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والبنك الدولي، وجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، بزيارة موسعة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بمحافظة الأسكندرية ، حيث مثل الوفد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة نجوى القروي مستشار وزير البيئة لإدارة المخلفات، والدكتور هاري هاريناث رئيس وفد البنك الدولي، والدكتور منير فرشيشي والدكتورفادى دوماني إستشاري البنك الدولي، والدكتورسامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية.

في بداية الزيارة رحب اللواء أحمد شريف لطفي العضو المنتدب للشركة بالوفد و نقل إليهم تحيات المحاسب حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، واستمع الوفد إلى عرض تقديمي عن كافة أنشطة الشركة المختلفة بدءً من مرحلة الجمع حتى مرحلة الدفن النهائي بالمدفن الصحي، وذلك فى الاجتماع الذى ضم الأستاذ إبراهيم كمال رئيس قطاع النظافة الحضارية والخدمات المميزة و المعالجات البيئية و التعاقدات الخاصة ، والمهندسة رندا فضة رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم إتخاذ القرار، والمهندس عادل السيد رئيس قطاع الشئون الفنية، والمهندس هشام رأفت رئيس قطاع المعدات بالشركة و باقي الجهاز التنفيذي للشركة .

تلا ذلك قيام الوفد بتفقد المحطة الوسيطة للشركة بمحرم بك، وسط إشادة من رئيس جهاز شئون البيئة بالاسكندرية كنتيجة للجهود الكبيرة فى رفع تراكمات المحطة الوسيطة أولا بأول كما أشاد الوفد بالمعدات والسيارات الجديدة التى تستخدمها الشركة فى منظومة جمع المخلفات حيث أنها تعمل على أعلى مستوى وكفاءة، ثم توجه الوفد إلى طريق المحمودية والذى يعد أحدث الطرق المطورة بالمحافظة ومحورا حضاريا وأثنى الوفد بما شاهدوه من مستوى النظافة التى تقوم بها الشركة.



كما قام الوفد بزيارة مصنع المنتزه حيث تم استعراض منظومة العمل داخل المصنع، وطالب الوفد بضرورة استغلال الوقود البديل لمصانع الأسمنت نظرا لإرتفاع أسعار الفحم و البترول و المازوت كما أشار مسئولى شركة نهضة مصر أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع أحد مصانع الأسمنت للاستفادة من الوقود البديل.

واختتم الوفد الجولة بزيارة المدفن الصحي بمدينة الحمام، من أجل الاطلاع على منظومة العمل بدءً من أعمال حفر وتجهيز الخلايا وتشغيلها و إنشاء شبكات الغاز وأحواض المرتشحات مؤكدين على أن المدفن الصحي يعمل على مستوى عالمى وأن الشركة تستطيع العمل خارج مصر بكفاءة، كما أثنوا على نظام تجميع الغاز الحيوي (غاز الميثان) الذى وجد مطابقاً للمعايير العالمية، حيث بلغت نسبته 60% بمعدل تدفق 1200 م3/ساعة.

وفى ختام الزيارة وجه الوفد التحية لمجلس إدارة الشركة و العاملين على جهودهم فى منظومة النظافة بمحافظة الأسكندرية متمنين لها استمرار النجاح والتقدم.