مسار إجباري يسافر إلى أمستردام لإحياء أولى حفلات الجولة الأوروبية

يستعد فريق مسار إجباري، للسفر لإحياء جولة غنائية فى أوروبا تضم ثلاث حفلات ضخمة، وذلك ضمن سلسلة حفلات الفرقة الصيفية، إذ انتهى الفريق من كافة التحضيرات والبروفات الخاصة بالحفلات على أن يكون على كل مسرح بروفة جنرال قبل الحفل، وتبدأ الجولة بحفل غنائي يحييه الفريق على أحد المسارح الكبرى بامستردام، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 18 مايو.

ومن امستردام ينتقل الفريق إلى لندن لإحياء الحفل الثاني يوم السبت الموافق 20 من نفس الشهر.

ومن لندن ينتقل فريق مسار اجباري إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإحياء الحفل الثالث يوم الجمعة الموافق 26 من نفس الشهر.

برنامج حفلات مسار اجباري

ومن المقرر أن يقدم فريق مسار إجباري، خلال الحفلات الثلاثة نخبة من أشهر أعمالهم الغنائية القديمة والحديثة ومن بينها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"أنا هويت" و"كانت هتفرق في الوداع"، و"رغم المسافة"، و"حد تايه"، و"مطلوبحبيب"، و"للحزن أصول"، و"مساومات"، و"بقيت حاوي"، و"فاكرة"، و"صاحب" وغيرها من الأغنيات.

آخر حفلات مسار اجباري

وكان فريق مسار إجباري، قد أحيا مؤخرا حفلا ضخما ضمن الليالي الرمضانية التى نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

فريق مسار إجباري تم تأسيسه 2005 ظهرت بصمتهم على الموسيقى العربية بأنغامهم المميزة وكلماتهم غير التقليدية، اختار الفريق هذا الاسم الساخر اعتراضًا منهم على القيود التي يفرضها مجتمعنا على الشباب فى طريقة التفكير والمشاعر أو شكل الملابس ولا يدع أي مساحة للإبداع أو الابتكار، ويظهر ذلك كليًا فى اختيارهم للموسيقى وكلمات أغانيهم الساخرة.

ويحرص فريق مسار إجباري، منذ بدايته بالقيام بجولات غنائية في أماكن مختلفة؛ حيث شارك الفريق في مهرجانات في أوروبا، كما قدم عروضا في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في مهرجانات إفريقية في تنزانيا كما قدم عروضا في العديد من الدول العربية وشمال إفريقيا.