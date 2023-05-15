الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق رضوان: مناقشات عدم التمييز فى الحوار الوطنى كانت مثمرة (فيديو)

طارق رضوان
طارق رضوان

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مع بدء أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فإن هناك 7 بنود بُني الحوار عليها، حيث تتم مناقشة إنشاء المفوضية الوطنية وفقًا لما نص عليها الدستور في عام 2014، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأشار رضوان، خلال تصريحاته عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن مناقشات عدم التمييز في الحوار الوطني أمس كانت مثمرة، وكان هناك مشروع لقانون إنشاء مفوضية حقوق الإنسان، وتمت إحالته في فبراير 2023 من الجلسة العامة إلى لجنة مشتركة بين اللجنة الدستورية التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

 

عقد جلسات حوار مجتمعي من المتخصصين

 

وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد جلسات حوار مجتمعي من المتخصصين والمنظمات العاملة في هذا المجال ومراجعة مشروع القانون.

 

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر دولة خاضت تجربتين من الثورات وغيرت أنظمة سياسية في ظل وجود تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، بداية من خارطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو مرورًا بدستور 2014 والانتخابات الرئاسية واستحداث مجلس النواب، الذي جرى انتخابه في الفصل التشريعي الأول 2016.

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