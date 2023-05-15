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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. انتخابات اختيار ممثل جامعة عين شمس في مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعقد انتخابات اختيار ممثل عن جامعة عين شمس في عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وقد تقرر موعد الانتخابات غداً الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/١٦. 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتقرر تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عبد الفتاح محمد سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أحمد عبد الفتاح أحمد لاشين أمين عام الجامعة، محمد عبد الرحمن الجمال مدير عام المكتب الفني لرئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، ومحمد أحمد عبد المالك مدير عام الشئون القانونية، وحسن عزت حسن مدير عام الشئون الإدارية، ووفاء نور الدين محمد القائم بأعمال مدير عام شئون الأفراد، وإبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي إبراهيم محمد إبراهيم عطا الله بالشئون الهندسية، محمد محمود محمد عماره بالشئون الهندسية، أيمن مسعد حسن علي بقطاع المستشفيات.

جدير بالذكر أنه تقرر عقد لجنتي الانتخابات، اللجنة الأولى جامعة عين شمس ومقرها المدينة الجامعية وتتكون من 4 لجان فرعية واللجنة الثانية مستشفيات جامعة عين شمس ومقر الإدارة المركزية للمستشفيات وتتكون من أربعة لجان فرعية.

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