الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تنظم رحلة ترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

نظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج رحلة ترفيهية، وذلك للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة تسعى جاهدة لتسخير كل الإمكانيات من أجل احتواء طلاب ذوي الإعاقة، ودمجهم مع باقي شرائح المجتمع، والتعرف على الجانب الآخر من شخصياتهم، إلى جانب مشاركتهم بمختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والتثقيفية بالجامعة.

 فيما قال الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، إن الرحلة تضمنت عددا من المسابقات الترفيهية والثقافية، ثم انطلق الطلاب للترفيه والاستمتاع بالألعاب  الترفيهية لنهاية الرحلة، كما قاموا بتقديم فقرات فنية، ومنها العزف الموسيقي المنفرد من الطالب بيتر نبيل نصحي والغناء من الطالبة فرحة رمضان، لافتاً إلى أن الطلاب أعربوا عن رضاهم وسعادتهم لتنفيذ هذه الرحلة، قبيل اختبارات نهاية الفصل الثاني كنوع من تخفيف الضغوط.

 - إدارة الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم للمركز ليقدم خدماته للطلاب ذوي الإعاقة على أكمل وجه

وأضافت الدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز أن إدارة الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم للمركز، ليقوم بتقديم خدماته للطلاب ذوي الإعاقة على أكمل وجه، مشيرة إلى أنه رافق الطلاب الصم بالرحلة الترفيهية كلاً من عبد اللطيف خميس و أمل البارودي مترجمي لغة الإشارة، ورافق الطالبات المكفوفات كلاً كلاً من الطالبة نسمة محمود صديق الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الآداب والطالبة سارة كمال الطالبة بالفرقة الأولي بكلية الآثار.

فيما حصدت جامعة سوهاج المركز الأول على مستوى جامعات جنوب الصعيد، وذلك خلال مشاركتها فى الملتقى القمي الثاني لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الإعاقة، والذي نظمته جامعة الفيوم تحت عنوان (طلاب مبتكرون ومخترعون)، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن الملتقى عقد فى نسخته الثانية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة دعم ورعاية ذوي الإعاقة وتنفيذ فعاليات وأنشطة من شأنها المساهمة فى تشكيل وعي الطلاب، وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم، واكسابهم القيم والأخلاق الرفيعة.

إدارة الجامعة اصطناع الاتحادات الألعاب الترفيهية الأنشطة والفعاليات الأنشطة الاخر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

محافظ جنوب سيناء: نحرص على تعزيز دور الأسرة فى التنمية المستدامة

رئيس المجلس التصديري تُعلن تفاصيل المشاركة في إطلاق أسبوع الموضة المصري

وزير قطاع الأعمال يكشف عن إجراءات عاجلة لزيادة صادرات "الإسكندرية للحراريات"

تخصيص 160 مليون جنيه لتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

إصابة 8 إثر تصادم "ملاكى وميكروباص" بالطريق الصحراوى بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي