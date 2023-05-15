جامعة سوهاج تنظم رحلة ترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة

نظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج رحلة ترفيهية، وذلك للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة تسعى جاهدة لتسخير كل الإمكانيات من أجل احتواء طلاب ذوي الإعاقة، ودمجهم مع باقي شرائح المجتمع، والتعرف على الجانب الآخر من شخصياتهم، إلى جانب مشاركتهم بمختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والتثقيفية بالجامعة.

فيما قال الدكتور عماد الصوينع مدير المركز، إن الرحلة تضمنت عددا من المسابقات الترفيهية والثقافية، ثم انطلق الطلاب للترفيه والاستمتاع بالألعاب الترفيهية لنهاية الرحلة، كما قاموا بتقديم فقرات فنية، ومنها العزف الموسيقي المنفرد من الطالب بيتر نبيل نصحي والغناء من الطالبة فرحة رمضان، لافتاً إلى أن الطلاب أعربوا عن رضاهم وسعادتهم لتنفيذ هذه الرحلة، قبيل اختبارات نهاية الفصل الثاني كنوع من تخفيف الضغوط.

- إدارة الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم للمركز ليقدم خدماته للطلاب ذوي الإعاقة على أكمل وجه

وأضافت الدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز أن إدارة الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم للمركز، ليقوم بتقديم خدماته للطلاب ذوي الإعاقة على أكمل وجه، مشيرة إلى أنه رافق الطلاب الصم بالرحلة الترفيهية كلاً من عبد اللطيف خميس و أمل البارودي مترجمي لغة الإشارة، ورافق الطالبات المكفوفات كلاً كلاً من الطالبة نسمة محمود صديق الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الآداب والطالبة سارة كمال الطالبة بالفرقة الأولي بكلية الآثار.

فيما حصدت جامعة سوهاج المركز الأول على مستوى جامعات جنوب الصعيد، وذلك خلال مشاركتها فى الملتقى القمي الثاني لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الإعاقة، والذي نظمته جامعة الفيوم تحت عنوان (طلاب مبتكرون ومخترعون)، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن الملتقى عقد فى نسخته الثانية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة دعم ورعاية ذوي الإعاقة وتنفيذ فعاليات وأنشطة من شأنها المساهمة فى تشكيل وعي الطلاب، وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم، واكسابهم القيم والأخلاق الرفيعة.