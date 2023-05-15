الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصفف شعر يتحدث عن مشكلة "التساقط".. وهذه طرق الحل

تساقط الشعر
تساقط الشعر

الشعر السميك شيء لا يمكن للكثيرين منا إلا أن يحلموا به، ومع ذلك هناك بعض الطرق البسيطة للمساعدة في تحفيز نمو الشعر.

ما الذي يسبب تساقط شعرك؟
هل تجدين أن شعرك رقيق؟ أم أنها لا تبدو سميكة كما كانت من قبل؟، هناك عدة أسباب وراء حدوث ذلك.

يقول مصفف الشعر جاك ميريك، إن تساقط الشعر الوراثي هو أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا وينتقل من خلال جيناتك، يمكن أن يبدأ هذا النوع من تساقط الشعر في سن المراهقة، وعلى الرغم من صعوبة علاجه إلا أنه يمكن إبطائه إذا تم علاجه على الفور.

قد تؤدي الاختلالات الهرمونية أيضًا إلى تساقط الشعر.

الحمل وانقطاع الطمث هما الأوقات الرئيسية التي يمكن أن تحدث فيها اختلالات هرمونية مما يؤدي إلى تغيرات في كثافة الشعر، وذلك يمكن أن يساهم الإجهاد المزمن وبعض الأدوية أيضًا في حدوث هذه الاختلالات.

من المهم زيارة الأخصائي الطبي بمجرد ملاحظة تساقط الشعر حيث سيكون قادرًا على تقديم المشورة بشأن أفضل مسار لك، كما أن أولئك الذين يرتدون ذيل حصان ضيق بشكل متكرر قد يجدون أنفسهم يعانون من تساقط الشعر، من الممكن سيتوقف تساقط الشعر عندما تغير الطريقة التي ترتدي بها شعرك.

بشكل عام قد يؤدي استخدام المنتجات الخاطئة أو تناول الكثير من العلاجات الكيميائية إلى تساقط الشعر، لهذا السبب من المهم طلب المشورة المهنية عند التفكير في العلاجات القائمة على المواد الكيميائية.


كيف تحافظ على شعرك

وفقا لموقع ذا صن اختر العناية المناسبة بالشعر، عند التسوق للحصول على منتجات جديدة للمساعدة في زيادة كثافة الشعر، هناك القليل من المكونات التي يجب البحث عنها، ينصح بالبحث عن مكونات مثل البيوتين والكولاجين والأحماض الأمينية والمنتجات التي تحتوي على فيتامين ب 3، كل هذه تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتعزيز النمو.
كن حذرًا من الكثير من المواد الكيميائية في منتجات التصفيف الخاصة بك لأنها قد تؤدي إلى تفاقم تساقط الشعر.

لضمان بقاء شعرك بصحة جيدة من المهم عدم الإفراط في غسله، كما ينصح جاك، وبدلاً من ذلك حاولي ألا تغسلي شعرك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، استخدم شامبو وبلسم لطيف للتأكد من أنك لا تزيل أي رطوبة.

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