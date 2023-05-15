الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"العربية للأدوية" تستهدف 70.7 مليون جنيه أرباحًا بموازنة العام المالى المقبل

البورصة
البورصة

اعتمد مجلس إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2023/ 2024).

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة، اليوم الإثنين، أنها تستهدف تحقيق صافي ربح بقيمة 70.7 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 79.05 مليون جنيه أرباحا متوقعا تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 823 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 651 مليون جنيه إيرادات متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الشركة تنفيذ مشروعات بقيمة 173.5 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، منها مشروعات ستمول بالعملة المحلية بنحو 122.5 مليون جنيه، والباقي سيتم تمويله بالعملة الأجنبية بنحو 51 مليون جنيه بما يعادل 1.5 مليون دولار.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 98.91 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل 2023، مقابل أرباح بلغت 91.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت قيمة مبيعات الشركة خلال العشرة أشهر لتسجل 530.18 مليون جنيه، مقابل 447.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

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