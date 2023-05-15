الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 570 بطاقة تموينية في مخبز بالمحمودية

المضبوطات
المضبوطات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية حملة تموينية على المخابز البلدية بالمحمودية من أجل الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، وكذلك المساهمة في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت الحملة عن ضبط 570 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي تم تجميعهم لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على البطاقات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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