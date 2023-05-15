الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أرباح "راميدا" إلى 68.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، تراجع أرباح الشركة بنسبة 4.3% عن الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 68.65 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 71.77 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 392 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 343.06 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي

وعلى صعيد القوائم المستقلة، سجلت الشركة أرباحاً بلغت 65.39 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 70.41 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

العاشر من رمضان المستحضرات المساهمين بار تنفيذ صفقة صناعات الدوائية لجمعية العامة العادية لعاشر من رمضان للبورصة المصرية لقوائم المالية لمستحضرات

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