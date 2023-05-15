الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 8 إثر تصادم "ملاكى وميكروباص" بالطريق الصحراوى بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

أصيب، منذ قليل، 8 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي، بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن وجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، وجرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض.

اتخاذ الإجراءات اسكندرية الصحراوي ادث مرورى الإجراءات إصابة 8 أشخاص ادي النطرون اخطارا

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