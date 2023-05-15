صحة الشيوخ: انطلاق جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى مكسب وتأكيد على جديته

أكد الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ثقته الكاملة في قدرة القوى السياسية على إدارة اختلافاتها لما يحقق المصلحة العامة للوطن داخل الحوار الوطني. قائلا إن مشهد انطلاق الحوار الوطني ومشاركة كل القوى فيه مبهر ومكسب سياسي حقيقي لمصر.

ولفت «خضير»، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن اصطفاف كل القوى الوطنية، بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والأيديولوجية من اليمين إلى اليسار، في الحوار الوطني يمثل نجاحا غير مسبوق، مشيرا إلى انطلاق قضايا المحور السياسي داخل الحوار الوطني، والذي كان منبعا للفخر بقدرة الأحزاب والقوى السياسية على إدارة حوار ديمقراطى حقيقي، وسط حالة من الحرية في التعبير عن الرأي والرأي الآخر، وقدرة جميع الأطراف على تقبل الاختلاف.

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن الهدف السامي للحوار الوطني هو صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، ومشاركة الجميع في صناعة مستقبل هذا الوطن، مؤكدا تطرق جلسات الحوار الوطني السياسية لعدد كبير من القضايا الهامة، أبرزها النظام الانتخابي حيث حملت مائدة الحوار آراء ثرية ومتنوعة.

واعتبر انطلاق الحوار الوطنى والظهور بهذا المظهر الحضاري أبلغ رد على المشككين في جدية الحوار، وأيضا من يعملون بلا كلل لإفساده، مشددا على أن الحوار الوطني لم يتضمن خطوطا حمراء، والجميع على قدر المسئولية من أجل الوطن.

يناقش الحوار الوطني، غدا الثلاثاء، بعض قضايا المحور الاقتصادي، الذي يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، تتضمن مناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي تخصص الجلستان الآخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.