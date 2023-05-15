تموين المنوفية: ضبط 11 طن بذرة قطن مجهولة المصدر وتحرير 210 محاضر فى 24 ساعة

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية لمتابعة حركة الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات التموينية أسفرت اليوم عن ضبط (11) طن كسب بذرة قطن مجهولة المصدر، و(2) طن أسمدة زراعية دون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الزراعى، فضلا عن تحرير (210) محاضر تموينية متنوعة ما بين (100) محضر للمخابز لوجود نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات وعدم نظافة، و(110) محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر المقرر وسلع مجهولة المصدر.

وأضاف مدير مديرية التموين أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضرا جنح أشمون أحدهما ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف والحبوب بناحية شبشور وبحوزته كمية قدرها 11 طن كسب بذرة – نخالة خشنة بدون مستندات مجهولة المصدر، وآخر ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية والمبيدات بناحية سمادون وبحوزته كمية قدرها 2 طن أسمدة زراعية متحجرة دون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الزراعى، كما تم تحرير محضر جنح قويسنا ضد المدير المسئول عن مصنع لصناعة المنظفات الصناعية وبحوزته كمية قدرها 9 عبوات مركزات روائح عطرية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية.

