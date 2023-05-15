الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أبناء الإله حورس.. كشف أثرى جديد فى بنى سويف (صور)

الآثار
الآثار

كشفت لجنة من منطقة إهناسيا الأثرية بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، عن العثور على 4 أواني كانوبية فرعونية لتماثيل أبناء الإله حورس ـ في الديانة المصرية القديمة، وهم "مستي وحابي ودواموتف وقبح سنوف".

وأشار بيان، إلى تشكيل لجنة من فرع هيئة الأثار بمحافظة بني سويف، حيث تبين أن التماثيل الأربعة مصنوعة من الإلباستر والوجوه من الحجر الجيري، بحضور كمال حسين، مدير آثار إهناسيا، ووليد محمدين، مفتش آثار إهناسيا، ومسئولي السياحة وشرطة الآثار، تم معاينة موقع العثور على التماثيل الأربعة وتم إيداعها بمخزن الآثار بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

وتبلغ مساحة المنطقة الأثرية بإهناسيا 390 فداناً وبها بقايا معبد الملك رمسيس الثانى وتمثالان للملك مصنوعين من الكوارتز، حيث كانت إهناسيا عاصمة لمصر فى عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة لمدة تقارب قرنين من الزمان فى الفترة من 2242 حتى 2452 قبل الميلاد.

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الملك رمسيس الثاني المنطقة الأثرية محافظة بني سويف الملك رمسيس رمسيس الثاني

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