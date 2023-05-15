النخالة الخشنة بـ11800 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الاثنين استقرارا في الأسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة ”أرجنينى“: 16800 جنيه، بينما بلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 16800 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة ”أوكرانى“: 15100 جنيه.

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى” ”حورس” : 2800 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الشامية: 2300 جنيه، في حين سجل سعر طن اعلاف كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 17500 جنيه، بينما سجل سعر طن أعلاف بذرة الصويا SB مستورد: 40300 جنيه بينما سجل سعر طن كسب صويا محلى 44%: 40000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا 46% محلى: 41000 جنيه.

وبلغ سعر طن صويا فول فات “مستورد”: 36900 جنيه أرضه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات ”محلى”: 36500جنيه ”أرضه”، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”مستورد”: 28600 جنيه ”أرضه”، فيما بلغ صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ”أرضه” وبلغ سعر طن كسب عباد +36% :28000 جنيه وبلغ سعر طن جيلوتين ”مستورد”: 50000 جنيه في حين بلغ سعر طن جيلوتين ”محلى”: 49700 جنيه، وبلغ سعر طن ردة بران محلى :12000 جنيه بينما بلغ سعر طن النخالة الخشنة: 11800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح “جديد” 230 جنيها، وبلغ سعر قيراط البرسيم : من 260 إلى 290 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن:

وسجل طن أعلاف بادى 28000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 27700 جنيه للطن. فى حين سجل طن العلف ناهى 27500 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 27300 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ23200 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ23000 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% بـ22700 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ226500 جنيه.