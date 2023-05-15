الاتحاد السكندري يواجه إنبي في مباراة الوصول للمربع الذهبي

يستضيف إنبي فريق الاتحاد السكندري في التاسعة والنصف مساء اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الممتاز.

فريق إنبي بقيادة تامر مصطفى يحتل المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 33 نقطة من 9 انتصارات و6 تعادلات و12 هزيمة وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا وجمع 10 نقاط من أخر 5 مباريات بالفوز على حرس الحدود والمقاولون وأسوان والتعادل مع الداخلية والهزيمة أمام الإسماعيلي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 36 وتدعيم تواجده في منطقة الأمان بعيدا عن صراع الهبوط.

على الجانب الآخر يحتل الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش المركز الخامس برصيد 40 نقطة من 25 مباراة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي وبيراميدز وحقق زعيم الثغر 12 انتصارا وتعادل 4 مرات وخسر 9 مباريات وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 28 هدفا وجمع 4 نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على سموحة والتعادل مع سيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام فاركو لكنه فاز على انبي وتأهل لنصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وفاز على السكة الحديد وتأهل لدور ال16 في بطولة كأس مصر ويسعى زعيم الثغر للفوز والوصول للنقطة 43 والتساوي مع الزمالك في المركز الرابع.

الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وصبحي سليمان وفارس السيد وخالد صبحي ومصطفى إبراهيم ومحمد الصالح وجافين كيزيتو وصبري رحيل وعبد الله نصيب ومورو ساليفو وخالد الغندور وناصر ناصر وإبراهيم حسن ومحمود عبد العزيز وإسلام عبد النعيم وأحمد فهد وفوزي الحناوي وعمار حمدي وأحمد عيد وأحمد عادل ميسي وأوستن أموتو وكريستوفاو مابولولو.

وشهدت القائمة غياب كل من محمود علاء وعبد الغني محمد للإيقاف لحصول كل منهما على 3 إنذارات ومحمد محمود للإصابة وهشام صلاح وعمرو خليل والسيد سالم .

يدير المباراة محمود البنا ويساعده أحمد بكر مساعد ووليد عبد اللطيف ومعهم محمود منصور حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وهيثم الشريف مساعد حكم فيديو.